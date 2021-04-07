Kartal'a Aboubakar seferberliği
Milli maçta sakatlanan ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar, Alanyaspor karşılaşmasında da oynayamayacak. Oyuncunun Erzurumspor maçına yetiştirilebilmesi için yoğun gayret harcanıyor.
GÜNDEM 07.04.2021 - 13:57 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın Kamerunlu forvet bir an evvel takıma katılması için sağlık ekibiyle özel görüşme gerçekleştirdi.
Yalçın, deplasmandaki Erzurum maçı için ise sağlık ekibine adeta ultimatom verdi. "Gerekirse risk alalım" ifadelerini kullanan genç teknik adam, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu son virajda Aboubakar'ın bir an evvel takıma katılmasını istedi. (FOTOMAÇ)
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