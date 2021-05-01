Kartal kritik virajda! Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u Vodafone Park stadyumunda konuk edecek.
Son 2 maçında güzel futbolla iki galibiyet almayı başaran, 78 puandaki Beşiktaş, şampiyonluk için geri sayıma geçti. Kalan 4 haftada alıncak 2 galibiyet ve 1 beraberlik Beşiktaş'ın şampiyonluğu için yetiyor.
Lig 2.cisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alan Beşiktaş'ta, Aboubakar, Oğuzhan ve Cenk Tosun forma giyemeyecek. Hafif sakatlık yaşayan Gökhan Töre kadroda.
Atakaş Hatayspor cephesinde ise kart cezalısı Mohammed Kamara ve Isaac Sackey forma giyemeyecek.
Beşiktaş Hatayspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş'ın Maç Kadrosu
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Rosier, Montero, Nsakala, Welinton Souza, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı
Orta Saha: Josef de Souza, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan, Mensah
Hücum: Nkoudou, Larin, Ghezzal, Gökhan Töre
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