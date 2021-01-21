Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'a kiralandı
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
FUTBOL 21.01.2021 - 15:42 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’ın sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.
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