Kartal Abdülkerim’i takibe aldı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Kara Kartal'ın savunmadaki alternatif sayısını artırmak için düğmeye bastığı bildirilirken İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın takibe alındığı bildirildi.

2022'DE SONA ERİYOR

Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken İstanbul ekibinin bu transferi takas ile bitireceği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında, 12 Mart Cuma günü Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah başladı. Kemik ödemi geçmeyen golcü oyuncu Cenk Tosun idmana katılmadı. Öte yandan Beşiktaş Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem bir örnek davranışa daha imza attı. Erdem, Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a dek birçok özel ismin imzaladığı formayı açık artırmada satarak, gelirini kadın sığınma evine bağışlayacak. (YENİ ASIR)