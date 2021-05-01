Kardeşlerim Tolga kim, gerçek adı ne? Kardeşlerim Tolga'yı kim oynuyor, kaç yaşında?

Kardeşlerim dizisine Ayşe karakterinin eski sevgilisi olarak giren Tolga, oldukça tepki çeken bir karakter. Aşırı şımarık, adeta merhamet duygusu alınmış birisi olarak gözüken Tolga oldukça kibirli bir karakter. Kardeşlerim Tolga geçen bölümde Ömer'den öldüresiye dayak yedi.

Ayşe ile Ömer arasındaki yakınlaşmadan bir hayli rahatsız olan Tolga, Kardeşlerim dizisindeki kötü karakterlere adeta rahmet okuttu.

Kardeşlerim Tolga Kim, Gerçek Adı Ne?

Bir anda en sevilmeyen isim haline gelen Tolga'yı Berk Ali Çatal oynuyor. İşte Kardeşlerim Tolga, Berk Ali Çatal hakkında bilgiler.

Kardeşlerim Tolga, Berk Ali Çatal Kimdir?

Atv'nin Cumartesi dizisi Kardeşlerim'de Tolga'yı oynayan Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 İstanbul doğumludur.

İstanbul Yeditepe Üniversitei Oyunculuk Bölümünü bitiren Ali Çatal, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi aldı.

2009'da 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide ilk kez boy gösteren Berk Ali Çatal, 2014 yılında Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldı. 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de Çukur dizilerinde rolleri olmuştur. Kırmızı Oda dizisinde de gözüken genç oyuncu Kardeşlerim dizisinde Tolga karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

Kardeşlerim Tolga, Berk Ali Çatal Kaç Yaşında, Boyu Kaç?

Berk Ali Çatal 26 yaşındadır, 1.84 cm boyundadır.