Kardeşlerim Ömer'i kim oynuyor? Kardeşlerim Ömer gerçek adı, yaşı, boyu nedir?

Kardeşlerim dizisi adeta yürekleri dağlayan hikayesiyle Cumartesi akşamlarının çok izlenen dizisi oldu. Kardeşlerim dizi karakterleri de çok ilgi çekti. Kardeşlerim dizisinde Kadir, Asiye, Ömer ve Emel adlı dört kardeşin anasız, babasız bir başlarına kaldılar. En büyük destekçileri amcaları ve kuzenleri... Peki Kardeşlerim Ömer karakterini kim oynuyor, gerçek adı nedir, kaç yaşında?

Kardeşlerim Ömer karakteri 17 yaşında bir genç. Aynı yaşta olduğu Asiye ile ikiz olduğunu zannediyor ama işin aslı öyle değil. Ömer onların öz kardeşi değil ama bunu henüz bilmiyor. Duygusal ve hırslı bir genç. Fevri davranışları oluyor. Kardeşlerini, ailesini korumak, abisi Kadir'in yükünü hafifletmek için gözünü karartabiliyor.

Kardeşlerim Ömer'i kim oynuyor derseniz cevabı Yiğit Koçak... Peki Yiğit Koçak kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynamıştır? İşte ayrıntılar...

Kardeşlerim Ömer Kaç Yaşında?

Dizi hikayesine göre Ömer 17 yaşında ama Ömer'i oynayan Yiğit Koçak 26 yaşındadır.

Kardeşlerim Ömer , Yiğit Koçak Kimdir?

Genç oyuncu 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiş. Bilal Yiğit Koçak aslında bir Vine Fenomeni olarak biliniyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde okuyor. Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017'de Seni Kimler Aldı dizisinde rol alarak ilk dizisinde oynamıştır. 2019'da Kimse Bilmez ve sonrasında çok kısa süren Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterini oynamıştır.

Kardeşlerim Ömer, Yiğit Koçak Boyu, Kilosu Kaç, Burcu Ne?

Yiğit Koçak, 1.88 metre boyundadır ve 76 kilodur ve terazi burcudur.