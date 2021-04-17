Kardeşlerim Oğulcan gerçek adı nedir? Kardeşlerim Oğulcan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, burcu ne?

Atv'nin Cumartesi dizisi olan Kardeşlerim oldukça beğenildi. Ana karakterlerin yanında diğer karakterler de izleyicilerin merakını celbetti. Bu isimlerden birisi de Oğulcan... Peki Kardeşlerim Oğulcan kimdir?

Cihan Şimşek tarafından oynanan Oğulcan karakteri müthiş özgüvene sahip birisi. Şımarık görüntüsüyle birlikte harika bir dost olan Oğulcan, güzel bir kalbe sahiptir.

Kardeşlerim Oğulcan Kimdir?

Dizi hikayesine göre 18 yaşında olan Oğulcan Eren komik, eğlenceli, öz güveni yüksek bir çocuktur. Aşık olduğu kız için her türlü engeli aşmaya hazırdır. Ömer'in sırdaşıdır.

Cihan Şimşek (Kardeşlerim Oğulcan) Kimdir?

6 Ağustos 1992 doğumlu genç oyuncu Almanya'da doğmuş. Oyunculuk eğitim alan Şimşek, 2008'de Bez Bebek dizisi ile ilk ekran tecrübesini tatmış. Hanım Köylü, Medcezir, Beni Böyle Sev, Bir Yastıkta, Zil Çalınca, 4N1K dizilerinde çeşitli rollerde oynamıştır. Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterini oynamaktadır.

Cihan Şimşek Kaç Yaşında, Burcu Nedir?

Aslan burcu olan genç oyuncu 29 yaşındadır.

Cihan Şimşek Boyu Kaç?

Cihan Şimşek 1.70 m boyunda, 64 kilodur.