Kardeşlerim Harika'yı kim oynuyor? Kardeşlerim Harika kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

Kardeşlerim Harika Manyaslı, dizide 16 yaşında bir kolej öğrencisi... İçinde yaşadığı zenginlik ve lüksle övünmeyi seven Harika kimsenin bilmediği psikolojik bir soruna sahip. Dengesiz ruh hali ile dikkat çeken Harika ufak hırsızlıklar yapabiliyor. Doruk'a büyük ilgisi olan Harika, Asiye'nin gelişiyle erkek arkadaşını ona kaptırıyor. Peki Harika karakterini kim oynuyor, kaç yaşında, burcu nedir?

Yürekleri burkan konusu her geçen bölüm daha da etkileyen Kardeşlerim, Atv'nin tam isabet dizilerinden birisi oldu.

Kardeşlerim Harika rolünü genç oyuncu Gözde Türker oynuyor. Peki Gözde Türker kaç yaşında? Gözde Türker (Kardeşlerim Harika) kimdir?

Kardeşlerim Harika Gözde Türker Kaç Yaşında?

Gözde Türker 17 Eylül 1993 İstanbul doğumludur, 28 yaşındadır.

Gözde Türker Kimdir?

Gözde Türker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezundur.

2013'de Muhteşem Yüzyıl'da Safiye Sultan karakterini oynayan genç oyuncu, 2016 yılında Poyraz Karayel'de Melis karakterini oynamıştır.

2018 yılında İstanbullu Gelin'de rol aldıktan sonra Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri ile tanınırlığı arttı. Oyuncu başak burcudur. Gözte Türker 1,73 cm boyundadır.