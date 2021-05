Kardeşlerim Doruk'u kim oynuyor? Kardeşlerim Doruk kaç yaşında, boyu kaç?

Kardeşlerim dizisinde Atakul ailesinin erkek çocukları Doruk karakteri de ilgi odağı oldu. Asiye ile bir etkileşim içine giren ve acımasın, kibirli yönünün arkasında farklı bir dünyasının olduğunu gösteren Doruk kimdir? Kardeşlerim Doruk'u kim oynuyor, kaç yaşında, boyu kaç? İşte yanıtları...

Anneleri görmemesi gereken bir olayı görünce bir anda hayatları tepetaklak olan ansızın hem annelerini hem babalarını ardı ardına arkalarında gizemlerle beraber kaybeden 4 kardeşin acılı hikayesi Kardeşlerim dizisi ile izleyenlere sunuluyor. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel amcalarının kirada oturdukları evin yanındaki kümesi bozup eve çevirirler ve orada bir yaşam mücadelesine başlarlar. Bu sırada etraflarında gelişen direkt onlarla alakalı olaylardan bihaberdirler... Eren ailesinin kaderlerinin bağlandığı Atakul ailesinin iki çocuğu vardır. Doruk ve Melisa... Melisa ilk bölümden itibaren daha sevecen, mütevazi yapısıyla dikkat çekerken, Doruk karakteri başlarda oldukça sevimsiz olsa da sonradan izleyenlerin gönlünü kazanmaya başladı.

KARDEŞLERİM DORUK KAÇ YAŞINDA

Dizi hikayesine göre Doruk Atakul 18 yaşındadır. Her şeye tepeden bakmaktan çekinmeyen, insanları tiye almaktan rahatsız olmayan kibirli genç yavaş yavaş kardeşi Melisa gibi düşünmeye, davranmaya başlayacaktır. Kardeşlerim Doruk'u Onur Seyit Yaran oynuyor. Onur Seyit Yaran ile ilgili bilgiler ise aşağıda.

ONUR SEYİT YARAN (KARDEŞLERİM DORUK) KİMDİR?

1996 İstanbul doğumlu olup mankenlik, modellik ve oyunculuk yapan Onur Seyit Yaran 25 yaşında... Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olan Onur Seyit Yaran aynı zamanda milli satranç sporcusuymuş. Futbolla da ilgilenen ve lisanslı futbol oynayan Onur Seyit Yaran hayatına model oyuncu olarak devam etme kararı almış. 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi olan genç oyuncuyu Kalk Gidelim dizisinde Canberk Dal rolünde izledik. Daha sonra ise yine TRT 1'de Vuslat adlı dizide Enes karakterini oynadı.

BOYU KAÇ?

Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim Doruk) boyu 1.87 cm.