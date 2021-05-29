Kardeşlerim dizisi izleyicilerini üzecek haber! Karar değişti, veda erkene çekildi

Dört kardeşin duygu yüklü hikayesi Kardeşlerim dizisinde izleyicinin yüreğine dokundu. Kardeşlerim dizisi ile ilgili alınan karar ise tuz biber oldu. İşte ayrıntılar...

DİĞER HABERLER 29.05.2021 - 16:37 29.05.2021 - 16:49 Kartal Bakışı
Kardeşlerim dizisi izleyicilerini üzecek haber! Karar değişti, veda erkene çekildi

Cumartesi dizilerinden Kardeşlerim sezonun en fazla dikkat çeken yapımlarından birisi oldu. Atv'de yayınlanan ve genç oyuncuların ağırlıklı olduğu Kardeşlerim dizisi izleyicilerine duygusal anlar yaşatıyor.

Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi isimlerin rol aldığı Kardeşlerim dizisinde hayatta bir başlarına kalan 4 kardeşin dramatik yaşam mücadeleleri anlatılıyor.

Kardeşlerim dizisi ile ilgili son haber izleyicilerini oldukça üzecek gibi gözüküyor.

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KARDEŞLERİM'İN VEDASI ERKENE ÇEKİLDİ

Hem reytinglerle hem sosyal medya etkileşimleriyle yapımcısının ve kanalının yüzünü güldüren Kardeşlerim dizisi 2. sezon onayını aldı. Bu güzel bir haber ancak üzücü olan sezon finalinin erkene çekilmesi oldu. Kardeşlerim sezon finali 19. bölümde olacaktı ancak bu bir bölüm erkene çekildi. Kardeşlerim dizi takipçileri bir hafta daha erken diziye veda edecek.

#Kardeşlerim dizi
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