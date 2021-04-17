Kardeşlerim Berk gerçek ismi ne? Kardeşlerim Berk kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim hem castı hem hikayesiyle kısa zamanda reytinglerde zirveye çıktı. Kardeşlerim dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de Berk oldu. İşte Kardeşlerim Berk kimdir? Kardeşlerim'in Berk'i Recep Usta kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları...

Doruk'un yakın arkadaşı olan Berk tam bir lise zorbası... Havalı gözükmek isteyen ama ezik tarafını da sürekli içinde saklamaya çalışan Berk tipik bir kolejlilidir.

Recep Usta (Kardeşlerim Berk) Kimdir?

Kardeşlerim Berk karakterini Recep Usta oynuyor. 2 Kasım 1997'de doğan genç oyuncu İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Samsunlu bir anne ile Karamanlı bir babanın 4 çocuğundan birisi olan Recep Usta'yı şu günlerde hem Kardeşlerim hem de Mavera dizisinde taban tabana zıt iki karakterde izliyoruz.

Genç oyuncunun ilk dizisi Şahsiyet isimli yapımdır. Kardeşlerim dizisinde oynayan Recep Usta, Mavera dizisinde de rol almıştır.

Recep Usta (Kardeşlerim Berk) Kaç Yaşında?

1997 doğumlu olan genç oyuncu 24 yaşındadır.

Recep Usta (Kardeşlerim Berk) Boyu Kaç?

1 metre 84 cm boyundaki Recep Usta 79 kilodur.

Recep Usta (Kardeşlerim Berk) Burcu Nedir?

2 Kasım doğumlu olan Recep Usta akrep burcu...