Kardeşlerim Ayşe kim, gerçek adı ne? Kardeşlerim Ayşe'yi kim oynuyor, kaç yaşında?

Bomba gelişmelerle, adeta film tadında bir ilk bölümün ardından, her Cumartesi izleyecileri Atv'de toplayan Kardeşlerim dizisi tam gaz sürüyor.

Anne ve babasını bir anda kaybeden ve kendilerini yaşam mücadelesi içinde bulan 4 kardeş, izleyenlerin yüreklerine işlendi.

Dizinin son bölümlerinde yeni bir karakter hikayeye dahil oldu. Hızlı bir giriş yapan o karakter Ayşe... Ömer'in zor anlarında ona destek olan Ayşe karakteri ilgi çekti. Kardeşlerim'in sıkı takipçileri Ayşe karakterini kimin oynadığını, gerçek adını, yaşını merak ediyor. Peki Kardeşlerim Ayşe'yi kim oynuyor?

Kardeşlerim Ayşe Kim, Ayşe Rolünü Kim Oynuyor?

Dizide Ömer'le ilgilenen Ayşe'yi genç oyuncu Çağla Şimşek oynuyor. İşte Kardeşlerim Ayşe'yi oynayan Çağla Şimşek'le ilgili bilgiler.

Kardeşlerim Ayşe, Çağla Şimşek Kimdir?

Genç oyuncu 1 Ağustos 2002'de İstanbul'da doğdu. Aslen Samsunlu olan Çağla Şimşek, çok ufak yaşlardan itibaren kameraya aşina. Daha üç yaşında reklamlarda gözüken Çağla Şimşek 2007'de Elveda Derken adlı dizide Naz rolünü oynadı.

2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Lavin, 2013 yılında ise Küçük Gelin dizisinde Zehra rolünü oynamıştır. Şu anda Kardeşlerim Ayşe rolü ile dizi severlerin karşısına çıkıyor.

Kardeşlerim Ayşe, Çağla Şimşek Kaç Yaşındadır?

Genç oyuncu Çağla Şimşek 19 yaşındadır.