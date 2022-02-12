Sergen Yalçın‘dan boşalan koltuğa oturan ve kısa zamanda takımı toparlayan teknik direktör Önder Karaveli, Ajansspor‘a açıklamalarda bulundu. Karaveli, Azerbaycan Milli Takımı iddiaları ve Muhammet Demirci hakkında da konuştu.

İşimi etkilemesinden korkuyorum

Antalyaspor maçı sonrası gelen tepkileri değerlendiren Karaveli, “İnanın ne sosyal medya ne de yazılı medyaya bu dönem bakmamaya çalışıyorum, bunun nedeni de işimi etkilemesinden korkuyorum.

İnanın ben sadece işimi yapıyorum

Zaman zaman oyun anlamında sıkıntılar olabilir. Ama unutulmasın hala yenilgimiz yok. İnanın ben sadece işimi yapıyorum" dedi.

Bana gelen bir şey yok

Azerbaycan Milli Takımı iddialarına da açıklk getiren Karaveli, "Bana gelen bir şey yok. Çıkan haberleri de bir arkadaşım haber verdi.

Ne derlerse onu yapıyorum

Hep söylüyorum ben Beşiktaş‘ın bir çalışanıyım. Ne derlerse onu yapıyorum" şeklinde konuştu.

O dönem kim olsa Muhammed'i alırdı

Son olarak Radyospor'da katıldığı programda Beşiktaş'a kendisini Önder Karaveli'nin aldığını söyleyen Muhammed Demirci için de, "O dönem kim olsa Muhammed'i alırdı. Çünkü hakikaten çok büyük bir yetenekti" diye yanıt verdi. (AJANSSPOR)