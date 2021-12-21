Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifası ardından, yönetim kurulu tarafından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'ye duyulan güven her geçen gün hızla artıyor.

DEVAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Yukatel Kayserispor galibiyetiyle ayağa kalkan Kartal'ın, Fenerbahçe deplasmanında üstün bir futbol ortaya koyarak sahadan beraberlikle ayrılması, Karaveli ile yola devam edilmesi ihtimalini daha da güçlendirdi.

OYUNCULAR GÖREVİ SÜRDÜRMESİNİ İSTİYOR

Başta Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi olmak üzere siyah-beyazlı futbolcuların, UEFA pro-lisans sahibi Önder Karaveli ile çalışmaktan memnuniyet duydukları aktarıldı. Takımdaki tecrübeli ve genç tüm oyuncuların, 45 yaşındaki teknik adamın görevini sürdürmesini istedikleri vurgulandı.

YÖNETİM SICAK BAKMAYA BAŞLADI

Beşiktaş Yönetimi de, Fenerbahçe derbisinin ardından Önder Karaveli ile yola devam edilmesi fikrine çok daha sıcak bakmaya başladı. Siyah-beyazlı takımın dev maçta ortaya koyduğu performanstan memnun kalan bazı yöneticilerin, Karaveli'nin görevini sürdürmesini istedikleri kaydedildi.

MACERA ARAMAYA HİÇ GEREK YOK'

Önder Karaveli'nin kısa sürede Beşiktaş camiasından büyük destek gördüğüne vurgu yapan siyah-beyazlı idarecilerin, "Eğer göreve Türk teknik direktör gelecekse bu isim Önder Karaveli olmalı. Macera aramaya hiç gerek yok, Karaveli görevine devam etsin" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

6 PUAN SEZON SONUNU GÖSTERECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de güvenini kazanan Önder Karaveli, perşembe günü Göztepe ve pazartesi akşamı İttifak Holding Konyaspor (D) ile oynanacak maçlarda takımın başında yer alacak. İki maçın 6 puanla kapatılması sezon sonuna kadar Karaveli ile yola devam edilmesi ihtimalini daha da artıracak. (MİLLİYET)