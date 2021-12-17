Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezon şu ana kadar istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör henüz resmen açıklanmazken gelecek sezon için bazı önlemler alınacak.

MAAŞLAR, 1 MİLYON EURO'YE GEÇMEYECEK

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezondan itibaren golcüler dışında futbolcularına 1 milyon euro üstü maaş vermeyi düşünmüyor.

Transferde yıldız isimlerin yerine, gelecek vadeden genç yetenekler tercih edilecek. Ayrıca bonservis bedelleri 2 milyon euro'yu geçmeyecek isimler araştırılacak.

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için kadroya en fazla 4-5 takviye yapmayı planlıyor. (SABAH)