Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sezonun 2. yarısında devam edecek.

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası göreve getirilen U-19 çalıştırıcısı Önder Karaveli'nin performansı planları değiştirdi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son 2 maçı olan Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Altay ve Süper Kupa'daki Antalyaspor mücadelelerinde takımın başında Karaveli olacak.

Yönetim kurulu bu sürede çalışmalarını sürdürecek.

Listede Şenol Güneş, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk isimleri öne çıkıyor.

Yabancı teknik adam seçeneğini askıya alan siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edebilir.

Beşiktaş'ın bu 4 maçta alacağı sonuçlar, yeni teknik direktörün belirlenmesinde etken olacak. (NTV)