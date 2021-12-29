Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi, teknik direktör çalışmalarına başladı. Türkiye Kupası'nda Altay, Süper Kupa'da ise Antalyaspor'la yapılacak maçların sonuçlarını bekleyen idareciler, yerli ve yabancı adaylarla görüşüyor.

Yeni hoca gelirse Karaveli altyapıya dönecek

Yeni bir teknik adam gelmesi durumunda Önder Karaveli yardımcı antrenör olacak. Altyapı ve U19'un sorumluluğu da kendisine verilecek.

Jindrich Trpisovsky listede

Daha önce Pinheiro'nun kıyısından dönen Beşiktaş'ta çok sayıda isim gündeme gelirken bunlardan biri de Slavia Prag'ın Çekyalı teknik adamı Jindrich Trpisovsky oldu.

3 sezondur Slavia Prag'da

2017-18 sezonu devre arasından bu yana Çekya ekibini çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, en güçlü aday konumunda.

Tek engel kontratının 2023'te bitmesi

Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Trpisovsky, Slavia Prag'ı 3 sezondur şampiyonluğa ulaştırıyor. Başarılı çalıştırıcıyla ilgili Beşiktaş'ın önündeki tek engel, 2023'e kadar olan kontratı.

Fenerbahçe'ye rakip oldu

Jindrich Trpisovsky'nin çalıştırdığı Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'n Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk maç 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de, ikinci maç ise 24 Şubat 2022'de deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe'yi istiyorum

Kura öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. (SABAH)