Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda çifte şampiyonluğa ulaşan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemde ise beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Büyük umutlarla başlanan Şampiyonlar Ligi macerasına puan alamadan grup aşamalarında veda eden Kara Kartal, ligde ise peş peşe şok sonuçlar aldı.

Lider Trabzonspor ’un da istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi sonrasında Beşiktaş ’ın 17 hafta sonunda zirveyle olan puan farkı 17’ye ulaştı. Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon Devler Ligi’ne ön elemeyle gitmesi, mevcut döviz kuru ve takımın ekonomik tablosunu göz önünde bulunduran yönetim, kadroda büyük bir yapılanmaya gitme kararı aldı.

Gelecekleri merak ediliyor

Sezon sonunda 15 futbolcusuyla kontratı bitecek olan Siyah-Beyazlılar, bu isimlerden bazılarıyla sözleşme yenileme görüşmelerine başlamıştı. Kara Kartal’dan yıllık 1 milyon 700 bin Euro kazanan Cyle Larin ile 3.5 milyon Euro’luk maaşı bulunan Domagoj Vida’yla görüşen idareciler, 2 futbolcuyla da anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi’nin, devre arasında bu 2 isim için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği kaydedildi. Josef de Souza ve Güven Yalçın’la sözleşme yenileyecek olan Kara Kartal, takımdaki gelecekleri merak edilen kiralık oyuncular; Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi için ise hamle yapmak için sezon sonunu bekleyecek.

Yeni maaş sınırı belli oldu

Schalke’den kiralanan Can Bozdoğan’ın 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı alan Siyah-Beyazlılar; Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson’ın durumlarına da sezon sonunda 2 oyuncuyla yapılacak görüşme sonrasında karar verecek. Mehmet Topal ve Gökhan Töre’yle ise sözleşme yenilenmesi düşünülmüyor.

Kadro dışı konumunda bulunan; Adem Ljajic, Douglas, Jeremain Lens, ve Fabrice N’Sakala için ise sezon sonunu beklemeden devre arasında yollarını ayırmaya sıcak bakan idareciler, bu konuda 4 isimle Ocak ayında masaya oturacak. Kulübe toplam maliyeti 22 milyon Euro’yu bulan 15 oyuncunun büyük bölümüyle yollarını ayıracak olan yönetim, golcü dışında yapılacak yeni takviyelerde 1 milyon Euro maaşı aşmayacak.

Kontratı bitecek futbolcuların maliyeti

Oğuzhan: 2.5 milyon Euro

Atiba: 500 bin Euro

Güven Yalçın: 100 bin Euro

Mehmet Topal: 3 milyon TL

Can Bozdoğan: 400 bin Euro

Josef de Souza: 1.5 milyon Euro

N’Sakala: 850 bin Euro

Douglas: 1 milyon Euro

Gökhan Töre: 5 milyon TL

Ljajic: 4.2 milyon Euro

Lens: 2.5 milyon Euro

Larin: 1 milyon 700bin Euro

Vida: 3.5 milyon Euro

Batshuayi: 3.1 milyon Euro

Pjanic: 2 milyon 700 bin Euro

Toplam: Yaklaşık 22 milyon Euro(315 milyon TL) (FANATİK)