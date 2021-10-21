Karakartal'da Batshuayi'ye yoğun terapi
Batshuayi, Sporting karşısında yakaladığı fırsatları değerlendirememesi sebebiyle büyük üzüntü yaşadı. Teknik ekip maç sonrasında yıldız futbolcuya moral yüklemesi yaptı.
GÜNDEM 21.10.2021 - 11:50 21.10.2021 - 11:53 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş formasıyla önceki gün Sporting maçında etkisiz bir görüntü sergilemişti.
Birçok kez önemli pozisyonlar bulmasına rağmen topu bir türlü filelerle buluşturamayan tecrübeli futbolcu, maç sonunda büyük üzüntü yaşamıştı.
Bir topu da direkten dönen Batshuayi’yle özel görüşme gerçekleştiren teknik ekip, yıldız oyuncuya moral ve motivasyon yüklemesi yaptı.
Pazartesi günü Galatasaray ’la oynanacak derbide üzerine büyük sorumluluk düşecek olan Batshuayi’ye terapinin maç gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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