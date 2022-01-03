2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor'la Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüş hazırlığında. Gabonlu golcünün transferi için girişimler başladı. İşte detaylar...

HATAYSPOR 200 BİN EUROYA TRANSFER ETMİŞTİ

Atakaş Hatayspor'un geçtiğimiz sezonun başında Bordeaux'tan 200 bin Euro'ya transfer ettiği Gabonlu forvet Aaron Boupendza, Bordo Beyazlı formayla Süper Lig'i salladı. Boupendza, Atakaş Hatayspor formasıyla 38 maçta 22 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

HATAYSPOR 10 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe, Galatasaray ve Krasnodar'ın da talip olduğu Gabonlu golcü için 10 milyon Euro isteyen Hatayspor, Al-Arabi'den gelen 4 milyon 250 bin Euroluk teklifi kabul etti ve Boupendza, Katar'ın yolunu tuttu.

KATAR'DA MUTSUZ! DÖNMEK İSTİYOR

Al-Arabi formasıyla 12 maçta 4 gol atıp 2 asist yapan Aaron Boupendza'nın Katar'da mutsuz olduğu ve Süper Lig'e geri dönmek istediği iddia edildi. Gabonlu forvetin transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF BOUPENDZA

İlk yarıda golcülerden faydalanamayan, Batshuayi'den verim alamayan, Cyle Larin ile de sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu oyuncunun da geçen sezon Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza olduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Şu an Katar ekibi Al-Arabi'de forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği bildirildi. Bu transferin gerçekleşme ihtimali de bir hayli yüksek çünkü oyuncu Katar'da pek mutlu değil.

YENİDEN GOLLERİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

4.2 milyon euro'ya transfer olduğu Al-Arabi'de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Boupendza, yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor.

BEŞİKTAŞ'A OLUMLU BAKIYOR

Süper Lig'de 36 maçta 22 golle kral olduktan sonra bu sezon Katar liginde sadece 3 gol atan ve mutsuz bir sezon geçirdiği belirtilen Boupendza'nın en azından sezon sonuna kadar kiralanmak istendiği ifade edildi. 25 yaşındaki golcünün de Beşiktaş'a olumlu baktığı gelen haberler arasında.

110 MAÇTA 45 GOL 7 ASİST

Alt yapı eğitimini Fransa'da alan Boupendza, kariyerinde Bordeaux, Feirense, Tours FC, Pau gibi takımlarda forma giydi. Kulüpler tarihinde 110 resmi karşılaşmaya çıkıp 45 gol, 7 asist üretti. Oyuncu, Hatayspor'da 22 gol atıp Süper Lig Gol Kralı olmuştu. Ayrıca Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'nda da 23 maçta 4 golü bulunuyor. (FOTOMAÇ)