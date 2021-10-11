Karakartal zorlu virajda!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçı arkada bırakan, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Karakartal, 15 Ekim'den itibaren çok zorlu bir maratona giriyor.

GÜNDEM 11.10.2021 - 11:17 11.10.2021 - 11:20
Karakartal zorlu virajda!

Kartal için sezon adeta yeniden başlıyor.

Siyah-beyazlılar, 27 Kasım'daki Giresun maçı ile noktalanacak süreçte birbirinden zorlu 9 sınavdan geçecek; 3 Şampiyonlar Ligi, 6 Süper Lig maçına çıkacak.

Fikstür cuma günkü Başakşehir mücadelesiyle start alıyor.

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Beşiktaş bu süreçte Sporting (2 kez) ve Ajax ile karşılaşırken ligde de Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a rakip olacak. Beşiktaş'ın zorlu fikstürü 27 Kasım'da Giresunspor önünde sonlanacak.

(FOTOMAÇ)

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