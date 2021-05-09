Karagümrük maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta oynayan futbolcular rerjenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.

Siyah-beyazlılar antrenmanı yapılan pas ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (10 Mayıs) saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaş Fatih Karagümrük Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?

Şampiyonluk yolunda Vodafone Park'ta oynanacak bu önemli mücadele 11 Mayıs Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak.