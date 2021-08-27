Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

FUTBOL 27.08.2021 - 19:50 27.08.2021 - 19:53 Kartal Bakışı
Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu

Teknik Direktör Sergen Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:

Başkan Çebi, Devler Ligi kurasını değerlendirdi

Başkan Çebi, Devler Ligi kurasını değerlendirdi

Ersin Destanoğlu Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Domagoj Vida, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.

#Beşiktaş #Süper Lig #karagümrük
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası