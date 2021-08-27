Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
FUTBOL 27.08.2021 - 19:50 27.08.2021 - 19:53 Kartal Bakışı
Teknik Direktör Sergen Yalçın, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti:
Ersin Destanoğlu Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Domagoj Vida, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.
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