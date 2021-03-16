KARA KARTAL'DAN AYNI TARİFE! BEŞİKTAŞ FİNALDE!

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş kupada da aynı tarifeyi uyguladı ve rakibini eleyerek finale yükseldi.

GÜNDEM 16.03.2021 - 23:24 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
KARA KARTAL'DAN AYNI TARİFE! BEŞİKTAŞ FİNALDE!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle eşitliği sağladı.

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2021 şampiyonluk oranları güncellendi

90 dakikası eşitlikle sona eren karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Larin skoru 3-2'ye getirdi.

Böylece kupada ilk finalisti BEŞİKTAŞ oldu...

#Beşiktaş #Başakşehir
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