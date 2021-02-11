Kara Kartal'da Montero şoku!

Beşiktaş'ın Konyaspor'a konuk olduğu Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, Siyah-Beyazlı ekibin genç savunmacısı Montero sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. İspanyol futbolcunun yerine oyuna Welinton dahil oldu. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolc

FUTBOL 11.02.2021 - 21:49 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Kara Kartal'da Montero şoku!

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği deplasmanı öncesi savunma şoku... Siyah-Beyazlı ekibin Hırvat savunmacısı Vida, ligde Konyaspor ile oynanan maçta cezalı duruma düşmüştü. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında ise Montero sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. İspanyol stoperin yerine oyuna Welinton dahil oldu. 1999 doğumlu savunmacının durumunun birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. 

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15 Şubat Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş, zorlu maçta hem Vida'dan hem de Montero'dan yoksun kalabilir. (FANATİK)

#Beşiktaş #Ziraat Türkiye Kupası #Konyaspor
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