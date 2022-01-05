Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa finalinin 120 dakikalık bölümü 1-1 sonuçlandı ve karşılaşma penaltı atışlarına gitti. Penaltılar sonucunda Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 33. dakikada Atiba Hutchinson attı. Antalyaspor, yine Atiba'nın 74. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Uzatmalarda gol gelmeyince sonuç için penaltılara başvuruldu.

Penaltı atışlarında Beşiktaş hata yapmazken, Antalyaspor'da iki futbolcu penaltı atışını gole çeviremedi.

Beşiktaş böylece 2020-2021 sezonu için Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu görmüş oldu.