Kara Kartal derbiyi kazandı: Beşiktaş: 2 Galatasaray: 1

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda iki golü de Cyle Larin atarken, sarı-kırmızılıların tek golünü Cicaldau kaydetti.

FUTBOL 25.10.2021 - 22:05 25.10.2021 - 22:10 Kartal Bakışı
Kara Kartal derbiyi kazandı: Beşiktaş: 2 Galatasaray: 1

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaştı.

Galatasaray, 35. dakikada Alexandru Cicaldau'nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.

Beşiktaş, 39. dakikada Umut Meraş'ın ortasında Cyle Larin'in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Siyah beyazlılar, 64. dakikada Cyle Larin'in arka direkte vuruşuyla geriye düştüğü derbide öne geçmeyi başardı.

Galatasaray'da Mustafa Muhammed 81. dakikada penaltı vuruşunda Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.

Beşiktaş Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'a karşı Vodafone Park'ta oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş, 6. kez kazandı ve ligde puanını 20'ye yükseltti. Fatih Terim ile Beşiktaş'a konuk olduğu üst üste 4. maçını da yenilgiyle kapatan Galatasaray, 17 puanda kaldı.

#Beşiktaş #Galatasaray #Derbi
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