Kara Kartal Ankara Soğuğundan 3 Puanı Kopardı!

Gençlerbirliği ile Beşiktaş Ankara Eryamanlar'da karşı karşıya geldi.

FUTBOL 15.02.2021 - 17:57 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Kara Kartal Ankara Soğuğundan 3 Puanı Kopardı!

4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

89. dakikada Cenk Tosun Beşiktaş'ın galibiyetini perçinleyen golü attı.

90 artı 3'te Cenk ceza alanı içinde yaptığı vuruşla farkı açtı: 3-0.

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Ankara'ya yenip zirvedeki yerini korudu...

#Beşiktaş #gençlerbirliği
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