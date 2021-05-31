Kanada basını ilk 11'e Larin'i yazıyor

Beşiktaş'ta başarılı bir sezonu geride bırakan Cyle Larin'in performansı ülkesinin milli takımı açısından da bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Kanada basını, Larin'in tartışmasız 11 oyuncusu olması gerektiğini yazdı. Detaylar haberde...

Performansını öne çıkardılar

Kanada basınında yer alan haberlere göre; Cyle Larin, form durumu sebebiyle milli takımda ilk 11'de başlamayı hak ediyor. Haberde Larin'in olağanüstü 1 yılı geride bıraktığı hatırlatıldı.

"Larin'in 11'de olmaması sürpriz olur"

"Larin'in Kanada Milli Takımı'nda 11'de başlamaması sürpriz olur" yorumu yapılırken, Lucas Cavallini, Daniel Jebbison, Tesho Akındele ve Theo Bair gibi isimlerin önünde Larin'in olması gerektiği ifade edildi. 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlar oynayacak Kanada, 5 Haziran'da Aruba ve 8 Haziran'da Surinam ile karşılaşacak.

Son sezonda Larin kaç gol attı?

Beşiktaş'ta bu sezon Vincent Aboubakar ile birlikte tatlı bir rekabet halinde olan Cyle Larin, toplam 45 maçta 23 gol atıp 5 asist yaptı. Larin bu gollerden 19'unu ligde, 3'ünü kupada ve 1'ini de Şampiyonlar Ligi'nde atmıştı. (AJANSSPOR)