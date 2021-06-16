Kamerun Futbol Federasyonu'ndan Billong'la ilgili haberlere sert tepki

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 39. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçla ilgili olarak ortaya atılan ve siyah-beyazlı ekibin golcüsü Vincent Aboubakar ile Hataysporlu Jean-Claude Billong arasındaki pazarlık iddialarına Kamerun Futbol Federasyonu'ndan sert tepki geldi.

Kamerun Futbol Federasyonu, milli takım oyuncularına destek çıktı. Federasyon haberlere tepki gösterdi ve "Oyuncularımıza yöneltilen ve hiçbir delile dayanmayan suçlamaların zayıflığı, basitliği ve boşluğu karşısında büyük öfke besliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Oyuncuya destek çıkılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi.

"Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong, her zaman dikkat çekici sportif davranışları ve kusursuz etik ile karakterize edilen iki Yılmaz Aslan'dır.

Bu bağlamda, FECAFOOT, iki oyuncusuna tamamen güvenir ve onlara hedef oldukları asılsız iddialar karşısında tüm desteğini vermektedir.

Ayrıca, antrenör Antonio Conceicao tarafından da onaylandığı üzere, Kamerun'daki futbolcu seçimi, herhangi bir müdahale olmaksızın antrenörün sorumluluğundadır. Bu seçim, yalnızca spor performansına dayalı olarak elde edilir."