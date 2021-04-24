Kağıt Ev Cemre kim, gerçek adı ne? Kağıt Ev Cemre'yi kim oynuyor, boyu, yaşı kaç?

Kağıt Ev dizisi Star'da başladı. Erdal Beşikçioğlu'nun rol aldığı Kağıt Ev tanıtımıyla büyük ilgi çekmişti. Bir cinayetle başlayan dizinin karakterleri dizi severlerce araştırılıyor. Hikayenin kilit isimlerinden Fırına ailesinin kızı Cemre merak edilen karakterlerin başında geliyor.

İşte Kağıt Ev Cemre kim, Cemre'yi kim oynuyor, kaç yaşında, boyu kaç sorularının yanıtları...

Kağıt Ev Cemre Kim?

Fırtına ailesinin üç çocuğundan ortanca olan Cemre dengesiz bir kişiliktir. Neşe, öfke, yumuşak huyluluk, agresiflik arasında gider gelir. Çok zeki olan Cemre babasına saplantıya varacak derecede düşkündür, paylaşmak istemez. Başına gelen belada bundan gelişir. Ciddi psikolojik sorunları vardır.

Kağıt Ev dizisinde Cemre karakterini Helin Kandemir oynuyor. İşte Helin Kandemir ile ilgili bilgiler...

Kağıt Ev Cemre, Helin Kandemir Kimdir?

2 Haziran 2004 doğumlu olan Helin Kandemir ilk profsyonel oyunculuk deneyimini 2013'de Ötesiz İnsanlar’da oynayarak kazanmıştır. Reklam filmlerinde de bolca gözüken Helin Kandemir 2018'de Bir amla Gözyaşı dizisinde Elif karakterini oynamıştır. Hakan Muhafız adlı dijital platformda yer alan dizide de rol alan Helin Kandemir, Doğduğun Ev Kaderindir'de Kibrit rolünün başarıyla üstesinden gelmiştir.

Kağıt Ev Cemre, Helin Kandemir Kaç Yaşında, Boyu Kaç?

Helin Kandemir 17 yaşındadır. 1,55 boyunda olan Helin Kandemir, 41 kilodur.