Kağıt Ev Azra kim? Kağıt Ev Azra'yı kim oynuyor, kaç yaşında, boyu kaç?

Star Tv, Kağıt Ev dizisini izleyicilerine sundu. Fırtına ailesinin mutlu yaşamları soyadları gibi fırtına hızıyla bir gecede bambaşka bir boyuta taşınır. Kağıt Ev dizisinin ilgi çeken hikayesi ile birlikte karakterleri de merak ediliyor. Bu karakterlerden birisi de Azra İnce...

İşte Azra İnce kimdir, Kağıt Ev Azra'yı kim oynuyor, kaç yaşında, boyu kaç gibi soruların yanıtları...

Kağıt Ev Azra Kim?

Dizi hikayesinin önemli karakterlerinden Azra, 30 yaşında bir psikolog. Kağıt Ev Azra'yı Tuvana Türkay oynuyor.

Kağıt Ev Azra, Tuvana Türkay Kimdir?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tuvana Türkay, Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı. İstanbul Güneş Kolejini bitirdikten sonra Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü tamamladı. 2009'da Ayrılık dizisinde Kevok, 2011'de Yer Gök Aşk dizisinde Bade, 2014'de Kara Para Aşk dizisinde ise Bahar rollerini oynadı.

Tuvana Türkay, 2015 senesinde Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı. 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrolündeydi. Yasak Elma dizisinde Leyla karakterini oynadı.

Tuvana Türkay Kaç Yaşında, Boyu Kaç?

Genç oyuncu 31 yaşında ve 1,75 m boyunda.

Dizi ve Filmler

2019 - Yasak Elma (Leyla) (TV Dizisi)

2019 - Ağır Romantik (Sinema Filmi)

2017 - Kızlarım İçin (Kumru)(TV Dizisi)

2017 - Deli Gönül (Fatmanur Güzel) (TV Dizisi)

2017 - Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)

2016 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Necmiye) (Sinema Filmi)

2016 - Sen Sağ Ben Selamet (Doğa) (Sinema Filmi)

2016 - Oyunbozan (Ece) (TV Dizisi)

2016 - Olanlar Oldu (Aslı) (Sinema Filmi)

2015 - Güvercin Uçuverdi (Sema Taşkın) (Sinema Filmi)

2015 - En Güzeli (Gizem) (Sinema Filmi)

2015 - Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Ayçörek) (Sinema Filmi)

2014 - Kara Para Aşk (Bahar Çınar) (TV Dizisi)

2011 - Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 - Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 - Ayrılık (2) (Kevok) (TV Dizisi)