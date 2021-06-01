Kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı? Kafeler saat kaça kadar açık?

Kafeler açıldı mı sorusu uzunca bir süredir bu mekanlardan uzak kalanların yanıtını aradığı sorulardan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının akabinde İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı ve restoranlar ile kafelerin açılması hakkında ayrıntılar ortaya çıktı.

Açıklanan yeni normalleşme kararlarına göre, restoranlar ve kafeler, hafta içi ve hafta sonu açık olacak ancak bazı şartlarla...

Kafeler Açıldı Mı, Kafeler Saat Kaça Kadar Açık?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Hafta içi günleri ile birlikte, Cumartesi günü saat 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis olacak. Ayrıca gel-al ve paket servis yapılabilecek. 21:00'dan sonra ise 24.00'e kadar sadece paket servis yapabilecek. Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterecek.

Nargile Kafeler Açıldı Mı?

Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

Malesef bu sorunun yanıtı şimdilik 'Hayır'