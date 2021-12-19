Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Yağmur Uraz ve Arzu Karabulut atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısını ise Kenya Cordner kaydetti. Beşiktaş mücadelenin 69. dakikasında bir de penaltı kaçırdı.

2021-2022 sezonu Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Yağmur Uraz ve Arzu Karabulut atarken, Fenerbahçe'nin tek sayısını ise Kenya Cordner kaydetti. Beşiktaş mücadelenin 69. dakikasında bir de penaltı kaçırdı.