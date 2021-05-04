Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, ALG Spor'u Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde yarı finalde penaltılarla eleyerek finale yükseldi. Peki Beşiktaş Fatih Vatan Spor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL 04.05.2021 - 15:13 05.05.2021 - 21:13 Kartal Bakışı
Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada uzatmalarda da gol olmadı.
Penaltı atışlarında 2-1 üstünlük sağlayan Beşiktaş, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan ALG Spor’u eleyerek finale yükseldi.
Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçı ile belli olacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
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