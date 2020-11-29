Kadıköy'de Kara Kartal resitali!
Süper Lig'in 10. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Beşiktaş, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tam 7 golün olduğu maçta Kanarya'yı 4-3 yenen Kara Kartal 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi nefesleri kesen maçta 4-3 yendi. Goller Beşiktaş adına 4. ve 20. dakikalarda Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal, 88. dakikada N'Sakala'dan gelirken Fenerbahçe'nin golleri 34. dakikada Cisse, 68. dakikada Ozan Tufan, 90+7'de penaltıdan Ozan Tufan attı. Beşiktaş'ta Larin 49. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaş ikinci yarının tamamını 1 kişi eksik oynadı.
GOLLER
4. dakikada ceza sahası dışında Larin’in pasında topla buluşan Aboubakar’ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar’ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2
34. dakikada Sosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand’ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1’e indiren golü attı. 1-2
2. yarıya Fenerbahçe 2 değişiklikle girdi. 49. dakikada Gökhan'a faul yapan Larin ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10 kişilik Beşiktaş 54. dakikada Necip'le golü buldu: 3-1.
68. dakikada Ademi'nin çabasıyla top Pelkas'a geldi, Ozan Tufan karambolde skoru 3-2 yaptı.
88. dakikada N'Sakala, N'Koudu'nun getirdiği topu ağlara gönderdi: 4-2.
90 artı 6'da Thiam'ın şut attığı pozisyonda Welinton kontrolsüz girdi, VAR uyarısı ile gelen penaltıyı Ozan Tufan gole çevirdi.
Maçta başka gol olmayınca 4-3 sona erdi.
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