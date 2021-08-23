Kaan Ayhan'ın alınması şart

Süper Lig’de yeni sezonun ilk puan kaybını Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek yaşayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferinin mümkünse bir an önce bitirilmesini istedi.

Deneyimli hoca, bu transferin sadece kadro kalitesini artırmak açısından, yabancı kontenjanı sıkıntısının aşılması anlamında da çok önemli olduğunu bildirdi.

Gaziantep FK maçından sonra yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Sergen Yalçın özellikle oyuncu değişiklikleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı.

Yeni yabancı kuralıyla ilgili bu durumun Gaziantep FK maçındaki puan kaybına bir bahane olmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, sezonun genelinde bu sıkıntının söz konusu olabileceğinin altını çizdi. (MİLLİYET)