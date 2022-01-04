Beşiktaş'ta 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transferde özellikle defans hattında büyük değişim kapıda. Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya Watford talip oldu.

Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan ve sezon sonunda da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile devam etmek istemeyen Beşiktaş, 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık yeni sözleşme teklifini geri çekmişti. Watford cephesi Vida'nın menajeri ile masaya otururken, gelişmeleri izleyen Beşiktaş'ta alternatif de belirlendi: Sassuolo forması giyen milli stoper Kaan Ayhan.

SERİE A'DA 10 MAÇTA OYNADI

Devre arasında hücum bölgesine transfer yapmak isteyen yönetim, Vida'nın ayrılması halinde ise milli stoper için İtalyan kulübü ile temasa geçecek ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Siyah- beyazlılar, Kaan'ı sezon başında da istemiş ama sonuç alamamıştı. Bu sezon 10 maçta 583 dakika forma giyebilen Kaan da Kartal'a sıcak bakıyor.

WELİNTON'A GÜLE GÜLE

Beşiktaş'ta Önder Karaveli döneminde kulübeye çekilen Brezilyalı stoper Welinton, 2023'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen gözden düştü.

Yönetim de kontratı devam eden oyuncular arasında kadroda düşünülmeyenlerin ilk sırasına Welinton'ı yazmış durumda. (SABAH)