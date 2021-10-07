Kaan Ayhan için transfer formülü

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını şimdiden belirliyor.

Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da ilk hedef Kaan Ayhan olacak. Beşiktaş milli stoperin menajeri ile temasa geçti.

Kaan Ayhan kararını verdi

Edinilen habere göre Sassuolo'da yedek kalan Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

Sassuolo ile temasa geçildi

Beşiktaşlı kurmayların İtalyan kulübüne Kaan Ayhan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında.

Kaan Ayhan, yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak Sassuolo kiralamaya sıcak bakmamıştı.

Bir taş ile iki kuş vurulacak

Sassuolo'nun teklifini ileten Beşiktaş, kendisinden daha ciddi bir rakip çıkmaması durumanda bu transferi ocak ayında bitirecek gibi görünüyor.

Beşiktaş bu transferle hem kaliteli bir ismi kadrosuna katacak hem de 8+3 kuralında takımdaki yerli oyuncu alternatifini de arttırmış olacak.

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