Josef'ten Beşiktaş'a bir yıldız daha

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor. 

FUTBOL 12.10.2021 - 17:15 12.10.2021 - 17:46 Kartal Bakışı
Josef'ten Beşiktaş'a bir yıldız daha

Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren siyah beyazlılar, gözünü başka bir yıldıza dikti. Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef de Souza, şimdi de Brezilya'da Vasco Da Gama'da beraber oynadığı Allan'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı, Pjanic'in ise kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı düşünülürken Allan ismi ön plana çıktı. 

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Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın da onay verdiği yıldız için Josef çalışmalarına devam edecek. (YENİ ASIR)

#Süper Lig #Beşiktaş #josef
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