En çok koşan isim yine Josef

Çifte kupalı geçen sezonun mimarlarından olan başarılı oyuncu Josef 2-0'dan dönüşün de büyük pay sahiplerindendi.

GÜNDEM 20.09.2021 - 11:17 20.09.2021 - 11:30 Kartal Bakışı
En çok koşan isim yine Josef

Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğü ile birlikte Josef de Souza yorgunluktan yere yığılıp kaldı.

Çetin viraj! 10 gün içinde 3 zorlu maç...

Çetin viraj! 10 gün içinde 3 zorlu maç...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesinde 12 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Brezilyalı orta saha, önceki akşam da 11.1 kilometre ile yine zirvede yer aldı.

Josef de Souza'yı 10.9 kilometre koşu mesafesiyle 38 yaşındaki Atiba Hutchinson takip etti.

(SABAH)

#Beşiktaş #josef
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