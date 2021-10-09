Josef de Souza'ya sürpriz talip

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Josef de Souza için ülkesinin kulüplerinden ilgi var.

FUTBOL 09.10.2021 - 10:26 09.10.2021 - 10:31
Josef de Souza'ya sürpriz talip
Beşiktaş'tan U19 ile sekiz gollü prova

Beşiktaş'tan U19 ile sekiz gollü prova

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir numaralı gözdesi olan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

JOSEF 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor. (AKŞAM)

#josef #Beşiktaş #Sözleşme
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