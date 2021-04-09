Josef de Souza'nın yokluğunda gözler Necip'te

Erzurumspor deplasmanında Beşiktaş'ta orta sahada zorunlu değişim yaşanacak. Sergen Yalçın’ın, Josef’in yerine savunmanın önünde Necip Uysal’ı ilk 11’de görevlendirmenin planlarını yaptığı belirlendi.

Kartal’da Josef de Souza’nın Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle Erzurumspor deplasmanında orta sahada zorunlu değişim yaşanacak. Kartal’da Josef de Souza’nın Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle Erzurumspor deplasmanında orta sahada zorunlu değişim yaşanacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Josef’in yerine savunmanın önünde Necip Uysal’ı ilk 11’de görevlendirmenin planlarını yaptığı belirlendi. Yalçın’ın bugün ve yarın yapılacak idmanlarda orta sahada Necip-Atiba- Oğuzhan üçlüsünü deneyeceği kaydedildi. Josef’in yokluğunda Dorukhan da adaylar arasında yer alıyor. Sergen Yalçın’ın sürpriz yaparak Dorukhan’a da ilk 11’de forma verebileceği ifade edildi. (MİLLİYET)