Josef de Souza'dan unutulmayacak bir gol

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Siyah Beyazlıların Josef ile bulduğu gol sahalarda ender rastlanan gollerden birisi olarak dikkat çekti.

FUTBOL 21.09.2021 - 21:34 21.09.2021 - 21:39 Kartal Bakışı
Josef de Souza'dan unutulmayacak bir gol

Mücadelenin 43. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

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Beşiktaş'ta 250 milyon TL'lik gelir kapıda

Josef'in orta sahadan uzun pasında topa hareketlenen Batshuayi, Adana Demirsporlu Simon Deli ile çarpıştı. Adana Demirspor'un kalecisi Ferhat da pozisyonda boşa çıktı ve savunma oyuncusu Simon Deli ile çarpıştı.

Boşta kalan top ağlara giderken, hakem Ali Palabıyık golü faul gerekçesiyle iptal etti.

VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık gol kararı verdi. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #Adana Demirspor #josef
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