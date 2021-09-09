Josef de Souza'dan Coutinho açıklaması

Yaz transfer döneminde Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Mich Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılarda son günlerde Philippe Coutinho ismi de gündeme gelmişti.

Coutinho ile olan yakın dostuluğu hakkında konuşan Josef de Souza şunları söyledi:

"Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. Bizden yaşça küçük olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi. Kendisi aslında sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?"

Alex Teixeira'nın transferine de değinen Brezilyalı, yıldız futbolcuyla birçok teklif olduğunu söyledi.

"Alex ile birçok kulüp ilgilendi ve daha yüksek teklifler vardı. Beşiktaş'a transferi biraz zor oldu. 20 seneye yakın bir dostluğumuz var. Uzak kalsak da ileşimimiz hiç kesilmedi. Ailelerimizin de burada olması nedeniyle Beşiktaş'ı tercih etti."

ALEX TEIXEIRA NE SÖYLEDİ?

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Fatih Karagümrük maçında kaydeden Alex Teixeira ise transferinde Josef'in büyük etkisi olduğunu ifade etti.

"Bireysel antrenmanlarımı Brezilya'da sürdürüyordum. Josef beni aradı, ikna etti. Transferi yazabiliriz. Maddi açıdan çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef etkeni sayesinde bu transfer gerçekleşti. Liverpool ile Shakhtar anlaşamadı, sürekli rakamı yükseldi. Son gün Çin'den inanılmaz teklif geldi. Ailem ve geleceğim için kabul ettim. Para için Premier Lig'e gitmemezlik yapmadım. Orası hayalimdi. Bunu ilk defa burada söylüyorum, Coutinho ile oynayacaktık." (NTV SPOR)