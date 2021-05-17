Josef de Souza: Hep finallerde kaybetmiştim

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlıların mutlu sona ulaşmasında en büyük pay sahibi isimlerden biri de sezon başında takıma katılan Josef de Souza oldu.

Şampiyon Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

A Spor canlı yayınına katılan Josef de Souza'nın açıklamaları:

Tanrıya şükür sadece büyük takımlarda oynadım. Porto'da kazandıklarımdan sonra hep ikinci oldum, hep finallerde kaybettim. Bu benim üzerimde yüktü. Hakem son düdüğü çalıp Türkiye şampiyonu olduğumu anladığım anda bir duygu boşalması oldu. O anı tarif etmem zor.

Allah'a şükür hep büyük takımlarda oynadım ama Porto'dan sonra bir şey kazanamadım. Hep finaller oynayıp ikinci oldum. Son maçta hakem son düdüğü çaldığında çok mutlu oldum. Beşiktaş da Fenerbahçe de çok büyük camia. Karşılaştırma yapmak doğru olmaz. Fenerbahçe beni buraya getirdi, Beşiktaş'a transfer olduysam Fenerbahçe'deki performansımla aldılar.

0 sene boyunca bir şey kazanamadım ama inancım beni ayakta tuttu. Allah'a olan inancım beni ayakta tuttu. Ben bu sene şampiyon olacağımıza çok inandım. Sezon başından beri dualarımın arasında bu vardı.

Daha önce söylemiştim, bu şampiyonluktan elde ettiğim tüm gelirleri hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu şampiyonluğun meyvesini birçok kişi yardım olarak alacak. İnsanlar inanmaya, dua etmeye, Allah'tan istemeye devam etsinler. Kalpten isterlerse Allah onlara verecektir. Allah için kalpten yaptığın önemli.

Allah Türkiye'yi korusun. Türkiye her dinden insanları iyi karşılayan bir ülke. Burada yaşadığım için mutluyum.

(MİLLİYET)