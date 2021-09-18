Josef de Souza: Biz Beşiktaş'ız bunu gösterdik

Beşiktaş'ta Josef de Souza, 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 18.09.2021 - 21:42 18.09.2021 - 21:45 Kartal Bakışı
Josef de Souza: Biz Beşiktaş'ız bunu gösterdik

Takım arkadaşlarını öven Brezilyalı, "Takımı kutlamak lazım İlk yarı eksiklerimiz vardı, çok açık verdik ama geri döndük. Ben iyi performans sergiliyorsam, bunda takım arkadaşlarımın bana verdiği desteğin de payı var." dedi.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor

Hataların üstesinden geldiklerini vurgulayan Josef, "Üstüne çok maç oynayacağız. Çok fazla eksiğimiz var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Hatalar yaptık ama üstesinden geldik. Umarım benim ateşim takıma yardımcı olur." ifadelerini kullandı. (SPORX)

#Beşiktaş #Josef De Souza #Antalyaspor
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