Josef de Souza 40 yıllık Beşiktaşlı gibi

Beşiktaş’ta bu sezon gol veya asistlerde pek görünmese de ‘Savaşçı' ruhuyla takımın en önemli silahı olan Josef de Souza, Kara Kartal'a çabuk ısındı.

2018'de Fenerbahçe'den 12 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Al Ahli'den bu sezon eylülde bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen sambacı, 6 ay içinde “40 yıllık Beşiktaşlı” görüntüsü verdi. Antrenmanlarda oldukça istekli gözüken Josef, teknik heyet ve futbolcuların en sevdiği isim konumunda.

Tecrübesini genç oyunculara aktaran sambacı, saha dışında arkadaşlık bağını güçlü tutuyor. Gençlerbirliği maçı öncesi kaptan olmamasına rağmen arkadaşlarına motivasyon konuşması yapan 32 yaşındaki orta saha, ‘gizli kaptan' görüntüsü verdi. Josef, Beşiktaş ile bu sezon Fenerbahçe'yle başaramadığı Süper Lig şampiyonluğunu çok istediğini her defasında takım arkadaşlarına ve yakın çevresine dile getiriyor. (SKOR)