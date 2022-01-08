Beşiktaş ’ın orta sahasının en önemli isimlerin Josef de Souza yarın Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkması durumunda 2022-23 sezonunda da takımda kalacak.

Siyah beyazlı formayı bu sezon 25 maçta giymesi durumunda mukavelesi otomatik olarak uzayacak olan Sambacı; sezonun geri kalan bölümünde 17 Süper Lig , 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Kupası. 1 TFF Süper Kupa olmak üzere 24 karşılaşmada görev yaptı.

24 MAÇTA OYNAYIP 3 GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu yarın şans bulması durumunda 1 sezon daha siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

2020-21 sezonu öncesi geldiği Beşiktaş’ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sambacı, bu sezon görev yaptığı 24 resmi karşılaşmada 3 gol attı. (HÜRRİYET)