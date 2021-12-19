Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2021'in son derbisi 2-2 biterken, puanlar paylaşıldı.

Beşiktaş'ın gollerini atan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, karşılaşmanın ardından "Bugün kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Josef, "İyi bir futbolcu olduğum, bana bu maçı oynama fırsatı verdiği için Allah’a şükrediyorum. İki golüm de güzeldi. Bu iki gol sayesinde buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Takım arkadaşlarımı da oyunumuzdan dolayı tebrik ediyorum" dedi. (NTVSPOR)